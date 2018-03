Kaum zu glauben, aber wahr: Die Selfie-Queen herself tituliert die Selbstporträts als out! Kim Kardashian (36), die Frau, die sogar ein ganzes Buch mit Selfies veröffentlichte, schockt jetzt nicht nur ihre Schwester Khloé Kardashian (33) in der aktuellen Keeping up with the Kardashians-Staffel mit dieser Aussage: "Wenn es nach mir ginge, müsste ich nie wieder ein Selfie posten. Ich finde Selfies sind total out!" Dabei hat wohl kein anderer Star so viele Fotos dieser Art zu bieten! Promiflash stellt euch die Top 5 der Kim-K.-Selfies hier vor.



