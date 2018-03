Micaela Schäfer (33) und Felix Steiner sind seit fast zwei Jahren ein Paar. Der Unternehmer ist jetzt sogar zum Erotik-Star nach Berlin gezogen. Im Promiflash-Interview hat Mica erzählt, wie es bisher so läuft: "Also im Moment ist es extremst katastrophal. Überall stehen Kisten und er räumt sie auch nicht weg. Er lässt die Kisten seit drei Tagen stehen und das nervt mich enorm. Da muss man schon noch ein bisschen miteinander reden, damit man auf einen Nenner kommt." Bahnt sich da vielleicht schon eine Beziehungskrise an?



