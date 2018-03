In diesem Jahr bewies sie es wieder: Kate Upton (25) ist die "Sports Illustrated"-Queen. Nach 2012 und 2013 schaffte es das Model dieses Jahr erneut alleine auf das begehrte Cover des US-Magazins. Erst kürzlich geriet die Beauty dann wegen einer Abspeckkur in die Schlagzeilen. Wo waren auf einmal nur ihre Kurven hin? Mit einem neuen YouTube-Clip erinnert uns "Sports Illustrated" jetzt daran, mit welchen Traummaßen die 25-Jährige gesegnet ist. Ob entspannt auf der Poolliege oder in Slow-Motion aus dem Wasser – die Kurvenschönheit und ihr Dekolleté machen in jeder Lage eine gute Figur!



