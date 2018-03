Sie ist splitternackt und holt zum Mega-Diss aus! Taylor Swift (27) zeigt in ihrem neuen Musikvideo zu "Ready For It" nicht nur mächtig viel Haut, sondern schwingt auch ordentlich die Beef-Keule. Neben Dauerfeind Kanye West (40) teilt sie auch verbal mächtig gegen ihre Ex-Freunde wie Calvin Harris (33) und Tom Hiddleston (36) aus. Nur einer scheint in dem neuen Stück ziemlich gut wegzukommen: TayTays neuer Lover Joe Alwyn (26).



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de