Endlich ist das Namens-Geheimnis gelüftet! Sarah Nowak (26) und ihr Liebster Dominic Harrison (26) erwarten ihren ersten Nachwuchs. Und lange wird es nicht mehr dauern – denn die Ex-Bachelor-Kandidatin ist bereits im neunten Monat schwanger! Kurz vor dem entscheidenden Tag haben die werdenden Eltern nun eine große Neuigkeit mit ihren Fans geteilt: den Namen ihrer ungeborenen Prinzessin! Den verkünden sie stolz in ihrem neuesten YouTube-Video: "Der Name ist Mia Rose Harrison!" Na, kommt euch der Name bekannt vor? Richtig! Genau so heißt auch das Töchterlein von Melanie Müller (29), das Ende September zur Welt kam.



