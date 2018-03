Kein Happy End für Katie Holmes (38) und Jamie Foxx (49)? Anfang September wurden die Hollywood-Stars das erste Mal turtelnd in der Öffentlichkeit abgelichtet. Zuletzt rankten sich aber Untreue-Gerüchte um den 49-Jährigen. Radar Online will von einer Quelle erfahren haben, dass Jamie sich mit anderen Frauen treffe. Er habe Katie sogar aufgefordert, sich ebenfalls auf andere Männer einzulassen. Was sie davon hält, ist zwar bisher nicht bekannt, doch laut Aussage des Insiders habe die Beziehung sowieso keine Zukunft: "Fakt ist, Jamie wird niemals dieser Eine-Frau-Typ sein. Egal wie toll er sie findet, Katie ist in seinen Augen kein Heiratsmaterial."



