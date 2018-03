Ist Evil Jared (46) ein echter Kochprofi? Eigentlich ist der Bloodhound Gang-Bassist für seine schockierenden und krassen Auftritte bekannt. Bei Grill den Profi zeigt er sich Ende Oktober von einer ganz anderen Seite und greift im Battle um den Titel ordentlich an. Promiflash traf den TV-Star bei einer Veranstaltung in Berlin und sprach mit ihm über sein ganz persönliches Kochgeheimnis: "Meine Geheimzutat ist immer Alkohol, Alkohol, Alkohol. Also, ich weiß nicht, ob es der Jury wirklich geschmeckt hat oder ob sie nur betrunken waren. Aber sie haben gesagt, es ist super.” Ob sich Jared so tatsächlich zum Sieg kochen kann?



