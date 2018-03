Sind sie DAS neue Love Island-Traumpaar? Kurz nachdem Mike Heiter und Elena Miras ihre Beziehung öffentlich machen, geben sie mächtig Vollgas – und lassen die Fans an jedem Detail ihrer Liebe teilhaben. Bisher nutzen die beiden vorrangig das Netz, um miteinander zu flirten, aber vergangenes Wochenende treffen sich die beiden endlich in München zum Feiern. Bei verliebten Knutschern in der Disko soll es allerdings nicht bleiben: Am nächsten Morgen zeigt sich das Pärchen im gemeinsamen Liebesnest! Elena schwärmt anschließend von ihrem neuen Lover auf Instagram: "Kann das ganze, was ich fühle, nicht in Worte fassen!"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de