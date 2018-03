Bei so einem Prince Charming ist sogar eine erfahrene Königin hin und weg! Kein Wunder, dass Prinz Harry (33) in einer Audienz auf Schloss Amalienborg vom Staatsoberhaupt empfangen wurde. Zum ersten Mal absolvierte der 33-Jährige offizielle Termine in dem skandinavischen Land und stattete zu Beginn Margrethe von Dänemark (77) einen Besuch ab. Bei seiner Begrüßung in Kopenhagen wickelte der sympathische Brite die 77-Jährige gekonnt um den Finger. Mehrmals richtete Margrethe ihre Jacke und blickte fast schüchtern zu Boden, die beiden hatten richtig gute Laune. Die Grinsefotos zeigen: Harry bringt immer wieder Frauenherzen zum Schmelzen – egal ob jung oder alt!



