Ist das die langweiligste Geburtstagsparty ever? Anstatt sich an ihrem 33. Ehrentag so richtig gehen zu lassen, verbringt Katy Perry den 25. Oktober im Bett! Ja, richtig, und das, obwohl die Sängerin Gäste im Haus hat. Die lassen sich von der Müdigkeit der Gastgeberin aber nicht abhalten und überschütten das Geburtstagskind mit reichlich Konfetti. Katys (33) Powernap scheint sich übrigens auszuzahlen: Abends steht auch sie wieder auf der Tanzfläche.



