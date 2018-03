Erste Rückmeldung nach Motorrad-Crash! Am Donnerstag postete Prince Jackson (20) ein besorgniserregendes Bild aus einem Krankenwagen. Wie TMZ berichtete, hatte der Sohn von Poplegende Michael Jackson (✝50) einen Unfall mit seiner Chopper und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Wenige Stunden danach lud der 20-Jährige auf seinem Instagram-Profil aber ein Video hoch, das ihn auf einer Couch zeigt. "Ich danke euch allen für euer Besorgnis, ich erhole mich zu Hause und arbeite an meiner Genesung", erklärte Prince in einem Kommentar.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de