Es war DIE Überraschung, als Love Island-Siegerin Elena nach ihrer Trennung von Jan mit Mike zusammenkam. Denn der war kurz zuvor noch an Chethrin (25) vergeben, hatte diese dann aber abserviert. Bastian ist sich im Promiflash-Interview sicher, dass Mikes neue Liebe die Verlassene nicht kalt lässt: "Ich glaube, so wie ich die kenne, geht die die Wände hoch und hat auf jeden Fall Probleme damit." Ein paar Seitenhiebe in Richtung ihres Ex-Freundes konnte sich Chethrin bisher auch nicht verkneifen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de