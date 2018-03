Macht Paola Maria der YouTube-Stress zu schaffen? Der Beauty-Guru lässt in einem aktuellen Video tief in die eigene Seelenwelt blicken – und dort sieht es ganz schön düster aus. Paola offenbart im Clip, dass sie im vergangenen Jahr unter einer heftigen Winterdepression gelitten habe. Am schwersten fielen ihr öffentliche Auftritte: “Wenn du dich innerlich kaputt und traurig und ängstlich gefühlt hast, musstest du dann noch lächeln." Damit ist sie nach Melina Sophie und LionT (25) bereits der dritte große Webstar Deutschlands, der öffentlich über die Krankheit spricht. Wächst den YouTubern der Erwartungsdruck der Fans über den Kopf?



