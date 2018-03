Jetzt kann er sich nicht einmal mehr an seinen größten TV-Erfolg erinnern! Mit gerade einmal 31 Jahren erlitt Frankie Muniz bereits 15 Schlaganfälle. Jetzt sprach er in einem Interview über die Langzeitfolgen – seine sieben Jahre bei "Malcolm mittendrin" sind fast vollständig aus seinem Gedächtnis gelöscht! "Ich erinnere mich kaum noch an die Serie. Es fühlt sich fast so an, als wäre ich das gar nicht gewesen, der da zu sehen ist", gestand er gegenüber People Magazine.



