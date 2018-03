Da hat er wohl zu wild gefeiert! Real-Life-Ken Rodrigo Alves (34) bewies schon in den vergangenen Monaten, dass er nur zu gerne die Nacht zum Tag macht. Dabei greift der OP-Junkie offenbar auch gerne zu etlichen Gläsern Alkohol. Nachdem er vor Kurzem nach einer Party in Dubai aufgrund seines Promillepegels fast im Meer ertrank, endete nun auch eine Halloween-Sause in Los Angeles in der Notaufnahme. Aufnahmen dieser verhängnisvollen Stunden zeigen, wie der 34-Jährige sturzbetrunken über den Walk of Fame torkelt.



