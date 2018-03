Evelyn Burdecki holt zum Rundumschlag aus! Sie ist vermutlich DIE Reality-TV-Entdeckung des Jahres. Die Blondine wurde durch ihre Teilnahme bei Der Bachelor 2017 bekannt. Im Sommer zog sie sogar ins Promi Big Brother-Haus! Kürzlich kursierten zudem Gerüchte, dass sie ins Dschungelcamp zieht, aber das dementierte das Management gegenüber Promiflash direkt. Vielleicht ist das auch besser so, denn die Plaudertasche disst schon jetzt vermeintliche Busch-Kandidaten! Vor allem Jennifer Frankhauser (25) bekommt ihr Fett weg: "Jenny folgt mir jetzt plötzlich auf Instagram. Sie hat wohl gehört, dass berichtet wird, ich trete in die Fußstapfen ihrer Schwester und wanzt sich vielleicht deswegen an mich ran. [...] Jenny soll richtig den Mund aufmachen und über Daniela quatschen. Dafür wurde sie ja wohl geholt", hetzt sie in der OK! gegen die Schwester von Daniela Katzenberger (31).



