Hat sie sich da etwa schon wieder von der Schauspielerin inspirieren lassen? Erst seit einem Jahr sind Suits-Darstellerin Meghan Markle (36) und Prinz Harry (33) ein Liebespaar. In der kurzen Zeit hat sich zumindest ein Mitglied der Königsfamilie schon ein Vorbild an der Hollywoodbeauty genommen: Bei einer Charity-Veranstaltung trug Herzogin Kate (35) jetzt ein schwarzes Designerkleid – den gleichen Fummel, den auch ihre Schwägerin in spe bereits 2012 auf einem roten Teppich präsentiert hatte! Der kleine Fashion-Diebstahl ist bei Kate keine Premiere: Schon vor drei Jahren zeigte die Schwangere sich in dem Spitzen-Dress.



