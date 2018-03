Besorgte Botschaft an den Enkel! Joe Jackson (89) sorgt mit einem Video auf seinem Twitter-Account für Verwirrung. In dem Clip wendet er sich an Blanket Jackson (15), den jüngsten Spross der verstorbenen Musiklegende Michael Jackson (✝50): "Hallo Blanket, hier ist Joe Jackson. Deine Gesundheit ist… ich weiß nicht was. Du bist wie dein Vater. Ich will, dass du gesund bleibst und auch, dass du die Finger von diesen Motorrädern lässt. Fahr sie nicht." Ob dieser Rat tatsächlich an den 15-Jährigen gerichtet war? Schließlich baute doch sein großer Bruder Prince Jackson (20) erst vor Kurzem einen Mottoradunfall und musste deswegen sogar in die Notaufnahme.



