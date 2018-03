Sie ist überglücklich. Vor wenigen Tagen gab Sarah Harrison (26) ihrem Freund Dominic (26) das Jawort. Den Gang vor den Altar zelebrierte das Social-Media-Paar mit seinen wichtigsten Vertrauten – und genau denen dankt die frischgebackene Ehefrau jetzt in ihrer Instagram-Story. Neben ihren Trauzeugen, ihrem Juwelier und ihrer Familie erwähnt sie dabei vor allem ihre Follower: "Danke an meine Community für all die Glückwünsche". Der Support ihrer Fans ist für Sarah das größte Geschenk, das wohl nur noch durch eines getoppt werden kann: der Geburt ihrer kleinen Tochter.



