Wächst Tyrese Gibson (38) der Sorgerechtsstreit mit seiner Ex Norma Gibson über den Kopf? Seit Wochen kämpft der Fast & Furious-Star darum, wieder Zeit mit seiner Tochter Shayla verbringen zu dürfen. Doch jetzt erreichte der Hollywoodstar offenbar seine finanziellen Grenzen. Auf Facebook gestand Tyrese unter Tränen: "Ich bin pleite und werde es trotzdem weiter versuchen." Aber wie kann das sein? Schließlich offenbarte der ehemalige Rapper vor wenigen Tagen noch, eine Spende in Höhe von fünf Millionen Dollar von seinen guten Freunden Will Smith (49) und Jada Pinkett-Smith (46) bekommen zu haben.



