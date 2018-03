Daniela Katzenberger (31) hat einen neuen Job! Ab 20. November ist die Reality-Queen in der Show "3 Boxen, dein Style" für RTL II als Fashionexpertin unterwegs. Dabei hilft sie verzweifelten Kandidatinnen, mehr Glanz in ihren Kleiderschrank zu bringen. Die Katze weiß dabei ganz genau, wie wichtig fundiertes Feedback zum eigenen Modestil sein kann. "Ich hab ja auch so eine modische Zeitreise hinter mir. Ich hatte ja Augenbrauen auf der Stirn, hatte diese Schlauchoberteile und Hüfthosen mit viel zu viel Hüfte und bestimmt fünf Nummern zu klein! Du brauchst manchmal so einen modischen Arschtritt!", erklärt die Kultblondine im Promiflash-Interview.



