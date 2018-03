Zahlreiche Promidamen der deutschen Medienlandschaft sind gerade schwanger. So freuen sich Sarah Nowak (26), Jörn Schlönvoigts (31) Verlobte Hanna Weig und auch Cathy Hummels (29) auf Nachwuchs. Dass die Ladys aber so gut wie jeden kleinen Fortschritt ihrer Schwangerschaft mit ihrer Fangemeinde teilen, stört eine so richtig – Natascha Ochsenknecht (53). Auf Instagram zeigt sie sich jetzt supergenervt: "Ist schwanger sein jetzt in? Was wird da eine Welle gemacht. Jede Blähung von dem Kind macht die Runde!"



