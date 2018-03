Blutdruck messen, Ultraschall und CTG – das stand jetzt für Sarah Nowak (26) und ihren Liebsten Dominic Harrison (26) auf dem Programm. Das Paar erwartet im Dezember sein erstes Kind und hält die Fans via Social Media mit Baby-Updates auf dem Laufenden. Nun gewährten sie einen ganz intimen Einblick in ihren Schwangerschaftsalltag. Auf YouTube nahmen die werdenden Eltern die Fans mit zum Frauenarzt. "Ich genieße gerade die schönste Musik in meinen Ohren", schwärmte Sarah, als sie die Herztöne ihres Babys hörte.



