Sie teilen ihre Leidenschaft! Seit Februar sind Madonnas (59) jüngste Adoptivkinder Estere (5) und Stelle (5) Teil ihrer Familie. Die Zwillinge haben wohl genauso Spaß am Singen und Tanzen wie ihrer älteren Geschwister David (12) und Mercy (11). Immer wieder postet die stolze Mama Videos auf Instagram, in denen sie gemeinsam Musik machen. Zuletzt packte Mercy ihre Rap-Künste aus, während David das Ganze am Klavier begleitete. Die 59-Jährige und die Twins durften als Backgroundsängerinnen nicht fehlen.



