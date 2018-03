Shake it, shake it! Estere (4) und Stelle (4) haben die Musik anscheinend im Blut – genau wie ihre Adoptiv-Mama Madonna (58)! Die hat die beiden Strahlemädchen Anfang des Jahres adoptiert und von Malawi in die USA gebracht. Die Twins scheinen sich in ihrem neuen Zuhause pudelwohl zu fühlen. Auf Instagram teilt die Sängerin regelmäßig süße Schnappschüsse der beiden und beweist damit unter anderem: Ihre Lieblinge haben definitiv Rhyth­mus im Blut!



