Es dauert nicht mehr lange! Sarah Nowak (26) befindet sich mittlerweile in der 38. Schwangerschaftswoche und fiebert eifrig auf die Geburt ihres ersten Kindes hin. Auch beim Blick in den Spiegel kann die frischgebackene Mrs. Harrison den entscheidenden Tag kaum noch abwarten. Mittlerweile hat die ehemalige Bachelor-Kandidatin stolze 15 Kilo zugenommen: "Mein Körper hat sich sehr arg verändert in meinen Augen. Auch wenn alle immer sagen: ‘Hey Sarah, du bist immer noch voll schlank!', man sieht durchaus einen Unterschied", berichtet sie in ihrem aktuellen YouTube-Video.



