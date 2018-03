Ob dieses Kind in Mamas oder in Papas Fußstapfen tritt? An sportlichen Genen mangelt es in dieser Familie ganz sicher nicht: Fußballprofi Bastian Schweinsteiger (33) und Tennis-Ass Ana Ivanovic (30) erwarten ihr erstes Kind. Das bestätigte die gebürtige Serbin jetzt via Instagram. Damit hat das wochenlange Spekulieren endlich ein Ende. Herzlichen Glückwunsch!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de