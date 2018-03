Paola Maria in großer Angst um ihr Hundebaby! Vor Kurzem freute sich die YouTuberin über ihren zweiten Pomeranian. Ihr Ehemann Sascha Koslowski überraschte sie zu ihrem 24. Geburtstag mit dem kleinen Bianco, doch schon kurze Zeit später musste das Couple um das Leben des süßen Tierchens bangen. In einem aktuellen YouTube-Video schildert die Hundemama nun die dramatische Situation: "Er schäumte immer mehr und sabberte immer mehr aus seinem Mund und sein Mund ging auch nicht auf und du hattest das Gefühl, er erstickt gerade." Zum Glück gibt es ein Happy End: Der Welpe hatte eine Entzündung am Darm und konnte so kein Vitamin B produzieren. Vom Tierarzt bekam die erleichterte Paola alle nötigen Medikamente, um ihrem wuscheligen Vierbeiner zu helfen.



