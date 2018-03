Wie geht es Model Stefanie Giesinger (21)? Die Influencerin gewann 2014 Germany's next Topmodel. In der Castingshow bezauberte sie nicht nur die Jury mit ihrer natürlichen Art, sondern schockte die Zuschauer auch mit einem krassen Bekenntnis: Sie leidet unter dem Kartagener-Syndrom. Im Interview mit dem Onlineportal Stylebook spricht die 21-Jährige nun offen über ihr Leben mit dieser schweren Krankheit. "Es geht immer bergauf und bergab. Ich bin ein positiver Mensch und versuche, das Thema nicht sehr in die Öffentlichkeit zu bringen. Aber ich gebe zu: Heute Nacht hatte ich so Bauchschmerzen, dass ich insgesamt nur zwei Stunden geschlafen habe."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de