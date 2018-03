Ein Weihnachtsbaby unterm Tannenbaum? Sarah Knappik (31) freut sich auf den ersten Nachwuchs! Aber Fehlanzeige! Nicht etwa die Singlelady selbst erwartet ein Kind, sondern ein anderes Familienmitglied. Bei der Lambertz Kalender Vernissage plauderte die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin im Promiflash-Interview das aus, was bisher noch ein Geheimnis war: "Ich freue mich schon so auf Weihnachten, ihr glaubt es gar nicht. Und ich werde Tante, oh mein Gott. Ich werde das erste Mal Tante in meinem Leben. Wir warten jeden Tag, dass das Baby von meinem Bruder endlich kommt."



