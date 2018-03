Die Promiwelt ist verzückt: Prinz Harry (33) und seine Freundin Meghan Markle (36) haben sich verlobt. Bereits im Mai 2018 soll die Hochzeit stattfinden und da sind nicht nur die beiden Turteltauben schon ganz aufgeregt, sondern auch Jenny Elvers (45). Auf der Movie Meets Media in Hamburg erzählte sie Promiflash jetzt: "Na, das ist doch mal was, das ist doch DER Glücksmoment in diesem Jahr. Also ist das nicht süß, die beiden sind doch ein entzückendes Paar und ich freue mich wahnsinnig für sie. Auch gerade nach dem Tod von Prinzessin Diana (✝36), da hat man ja auch so mit gelitten mit den Jungs."



