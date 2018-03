Seit Anfang des Jahres ist Sky du Mont offiziell von seiner Ex-Frau Mirja du Mont (41) geschieden – und somit frischgebackener, 70-jähriger Single! Die Liebesgerüchte mit Schauspielkollegin Christine Schütze diesen Mai bestätigte der Lebemann nämlich nicht. Doch wie fühlt es sich für Sky eigentlich an, im vorangeschrittenen Alter wieder zu haben zu sein? Das verriet er im Interview mit Bunte: „Inzwischen denke ich mir: Na ja, wo gehe ich mal hin, wenn ich dann irgendwie Pflege brauche? Ich übertreibe jetzt. Aber das sind schon Gedanken, die man dann irgendwann mal hat. Obwohl: Ich fühle mich nicht wie ein 70-Jähriger!“ Ganz so entspannt sieht der Zweifachpapa den neuen Beziehungsstatus also nicht.



