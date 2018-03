Eigentlich müsste sich Thomas Drechsel (30) doch vor Angeboten kaum retten können, oder? Schließlich verzückt der GZSZ-Star doch täglich in seiner Rolle Tuner die weiblichen Fans mit seinem Charme. Während der sympathische Café-Besitzer Tuner in der Soap gleich zwei Liebeleien am Laufen hat, geht es in der Realität bei Thomas nicht so turbulent zu. "Ich bin wie immer Single, ja. Also ich glaube, ich hoffe, dass sich da irgendwann mal was ändert", verriet der Schauspieler im Promiflash-Interview. Aktiv auf der Suche sei er zwar nicht, aber gegen eine Beziehung habe er offenbar auch nichts.



