Einfach putzig! Sophia Cordalis (2) ist in Plauderlaune und Mama Daniela Katzenberger (31) hat das Ganze in einem Video festgehalten. Die Zweijährige wächst mehrsprachig auf und lernt neben Deutsch auch Englisch und Spanisch. Wie goldig das Mutter-Tochter-Gespann das Sprechen übt, beweist jetzt ein Facebook-Post der Kultblondine. Für den Mini-Sprachkurs machen es sich die beiden Girls extra auf dem Sofa gemütlich. Auf die Frage der Katze, wo es am nächsten Tag für Sophia hingeht, antwortet diese freudig: "Kindergarten!"



