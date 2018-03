Die Tochter von Sarah Harrison (26), ehemals Nowak, ist erst wenige Tage auf der Welt, schon ist ihre Mama wieder superschlank! Ein Foto der 26-Jährigen, die nach der Hochzeit mit ihrem Dominic (26) dessen Nachnamen angenommen hat, zeigt jetzt, wie bei ihr nach der Geburt der süßen Mia Rose offenbar nur so die Pfunde purzeln. 15 Kilo nahm Sarah während der Schwangerschaft zu, doch das war für sie kein Problem. Auch kurz nach der Entbindung, als noch ein kleines Bäuchlein zu sehen war, ließ sie sich davon nicht stressen. "Krass, oder? Sie war einfach in meinem Bauch drin. Der ist übrigens noch da, minimal, aber er ist noch da und der darf auch noch bleiben", erklärte sie auf YouTube. So wie die frischgebackene Mama jetzt schon aussieht, ist sie den aber bald komplett los.



