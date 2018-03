Kann Victoria Swarovski (24) eigentlich noch mehr strahlen?! Am Montag zeigt sich die frischgebackene Let's Dance-Moderatorin inmitten einer Menge internationaler Topstars der Mode- und Musikwelt. Neben Rita Ora (27), Irina Shayk (31) und Selena Gomez (25) besucht auch sie die Fashion Awards in London. In ihrer Lieblingsfarbe Blau macht die österreichische Popsängerin eine Topfigur und kann sich auch in UK nicht vor Fotografen retten. Ein Auftritt, der den Fans mächtig Vorfreude auf ihr neues Moderationsprojekt machen dürfte – auch nach Sylvie Meis' (39) Show-Aus muss "Let's Dance" nicht auf Glamour verzichten!



