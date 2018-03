Jetzt rechnet Natalia Osada (27) mit Bastian Yotta (41) ab! Seit wenigen Tagen ist es offiziell: Das einstige Adam sucht Eva-Traumpaar hat sich getrennt. Seine Liebe scheitert nach nur wenigen Monaten. Während der Protzmillionär die Komplikationen in der Beziehung von Beginn an öffentlich auf Social Media ausdiskutierte, hielt sich seine Flamme zurück – bis jetzt! Denn endlich äußerte sich das Reality-Sternchen im RTL-Interview zur Trennung und ließ dabei kein gutes Haar an ihrem Ex: "Zu einer Beziehung gehören immer zwei Personen und es nützt nichts, wenn daraus eine Ego-Show wird."



