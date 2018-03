Er hat die Schnauze voll! Seit die Trennung von Bastian Yotta (41) und Natalia Osada (27) offiziell ist, kursieren im Netz zahlreiche Theorien rund um das Liebes-Aus des Ex-Adam sucht Eva-Paares. Davon will der Protzmillionär allerdings nichts hören und äußerte sich jetzt erstmals selbst zu den Spekulationen. Dabei machte er vor allem eines klar: Er hat keine Lust auf eine Schlammschlacht! "Ich spiele dieses Spiel nicht mit. Es hat einfach nicht gepasst. Wenn man sich trennt, dann gibt es keinen Schuldigen", betonte er in einem Facebook-Live-Video.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de