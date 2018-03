Welche Stelle liebt Daniela Katzenberger (31) an ihrem Körper eigentlich am meisten? Das verriet die bekannte Blondine nun im Bodytalk mit Promiflash! Allerdings klingt ihre Auswahl doch ganz schön pragmatisch: "Eigentlich hab ich so zwei Lieblingskörperstellen. Die werden auch nie so wirklich dick. Meine Füße und mein Rücken. Keine Cellulite!" Die Katze nimmt das Thema Figur offenbar mit Humor und lässt sich auch von ihrer Waagenanzeige nicht allzu sehr stressen.



