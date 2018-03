Da werden Kinderaugen strahlen! Bald ist es so weit: Hanna Weig und GZSZ-Star Jörn Schlönvoigt (31) können Ende Dezember ihr Töchterchen in die Arme schließen. Zu Hause ist auch schon alles startklar für die kleine Delia. Das Babyzimmer ist vollständig eingerichtet, wie die werdende Mama kürzlich auf ihrem YouTube-Channel verriet. Kurz vor der Geburt öffnen sie und ihr Liebster sogar die Pforten und präsentieren stolz Delias Reich, das vor allem durch eine Farbe besticht. "Ja, es ist alles in Rosa. Ich bin ganz, ganz schlimm", gestand Hanna und vergaß dabei doch fast, noch ein weiteres zuckersüßes Detail zu zeigen.



