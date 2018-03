Mike Singer (17) ist im absoluten Tattoo-Fieber! Der Teenieschwarm hat mittlerweile drei Tätowierungen – inzwischen ist sein ganzer Unterarm bedeckt. Seinen Körper zieren die Namen seiner Alben "Karma" und "Deja Vu". Das dritte Motiv ist eine Friedenstaube: ”Diesen Vogel habe ich in Kuba gesehen. Wir waren dort in Havana, wir sind dort rumgelaufen und ich habe dort eine Frau gesehen, die auch so eine Friedenstaube tätowiert hat. Und ich fand das so schön", erzählt Mike im Promiflash-Interview.



