Sind die Lochis echte YouTube-Gangster, oder behalten sie ihre weiße Image-Weste? Die Erfolgs-Zwillinge absolvierten vor Kurzem ihre erste Tour in den USA – und zwar mit Erfolg! Viele der amerikanischen Fans konnten sogar die deutschen Texte mitträllern. Einen Wermutstropfen hat der Trip nach Übersee aber scheinbar doch: Die 18-Jährigen bekommen angeblich Stress mit den Cops am New Yorker Time Square wegen eines Touri-Fotos! Promiflash hat Roman (18) und Heiko Lochmann (18) jetzt noch mal genau zu dem Vorfall befragt und die zwei können nur zum Teil Entwarnung geben: "Na ja, natürlich sind wir ab und zu schon mal das eine oder andere Risiko eingegangen… Alles für das perfekte Bild!"



