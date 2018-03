Ob das passt? Oscar-Preisträgerin Jennifer Lawrence (27) würde gerne mit Scott Disick (34) essen gehen! Der notorische Bad Boy und Ex von Kourtney Kardashian (38) hat es der Schauspielerin aber nicht romantisch angetan, sie ist einfach nur ein riesiger Reality-TV-Fan, wie sie in der Oprah Winfrey-Talkshow erzählt. "Mit Scott Disick, Luann von den 'Real Housewives of New York' und Bethenny Frankel (47). Und ich bin darauf nicht stolz, aber das ist es, was sich mein Herz wünscht", antwortet sie auf die Frage, mit welchen drei Personen sie gerne mal ausgehen würde.



