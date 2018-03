Erholung im Winter-Wonderland! Anfang Dezember jagte Stefanie Giesinger (21) ihren Fans einen großen Schrecken ein: Die Ex-Germany's next Topmodel-Siegerin wurde mit heftigen Schmerzen ins Krankenhaus eingeliefert! Wegen des Kartagener-Syndroms – das die inneren Organe betrifft – musste sich das Model in den vergangenen Jahren immer wieder in ärztliche Behandlung begeben. Mittlerweile geht es Stefanie aber wieder besser. Mit ihrem Liebsten Marcus Butler (26) genießt die brünette Beauty jetzt eine Auszeit vom stressigen Alltag. In einem Wellness-Hotel in Österreich lassen die Turteltauben an Marcus' Geburtstag die Seele baumeln – und zeigen sich megaverliebt!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de