Sarah Harrison (26) gibt ein ehrliches Bauch-Update! Vor drei Wochen bringt die Ex-Bachelor-Kandidatin Töchterchen Mia Rose zur Welt – und für den TV-Star beginnt der Kampf gegen die 15 zusätzliche Baby-Kilo auf den Rippen. Acht sind schon runter und im neuen Jahr will die Liebste von Dominic Harrison (26) erst so richtig loslegen, wie sie unter einem Instagram-Schnappschuss verriet: "Ich habe immer noch plus sieben Kilogramm auf der Waage, aber mache mir keinen Druck."



