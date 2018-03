Neuer Stern am Curvy-Himmel? Annika Zschuppe suchte bei Love Island vergeblich nach der großen Liebe – kurz nach dem Show-Aus ging auch ihre Turtelei mit Andre Schimmel in die Brüche. Aber die Berlinerin hat jetzt auch andere Pläne: Sie will beruflich voll durchstarten und ihre Modelkarriere ankurbeln – und das als Curvy Model. "Für mich steht ganz klar fest: So dünn, wie ich werden müsste, [...] das geht nicht auf gesunde Art und Weise", erklärte sie die Gründe im Promiflash-Interview. Annika habe einfach die Veranlagung kurviger zu sein. Ihr rundes Traumgewicht will sie nun mit Sport und normaler Ernährung erreichen.



