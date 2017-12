Katie Price (39) ist am Boden zerstört. Vor wenigen Monaten machte sie unter Tränen im TV öffentlich, dass ihre geliebte Mutter Amy todkrank ist. Die 64-Jährige leidet an einer unheilbaren Lungenkrankheit. Die Unternehmerin fürchtet, in diesem Jahr das letzte Weihnachten mit ihrer Mama feiern zu können. Nun möchte Katie alles daransetzen, das Fest unvergesslich zu machen. Wie? Sie gibt Tausende Euro für Dekoration aus!