Die GNTM-Gewinnerin von 2014 zeigt sich tapfer: Kürzlich musste Stefanie Giesinger (21) ins Krankenhaus, ihre angeborene Magenverdrehung macht ihr zu schaffen. Anstatt sich in dieser teilweise kritischen Verfassung aus den sozialen Medien zurückzuziehen, postet das Model regelmäßig Gesundheits-Updates und hält damit seine Fan-Gemeinde auf dem Laufenden. Im Promiflash-Interview behauptet jetzt eine andere "Germany's next Topmodel"-Siegerin, dass sie solche Bilder nicht von sich ins Netz stellen würde. "Es ist gut, wenn man darüber redet, ok, aber ich glaube, ich würde jetzt nicht unbedingt Bilder posten, wie ich im Krankenbett liege und irgendwie an Schläuchen angeschlossen bin”, sagt Luisa Hartema (22).