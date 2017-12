Pawel Jurski ist 37 Jahre alt und wohl mehr als "nur" ein Fan. "Ich werde tun, was nötig ist, um mit Katy zusammen zu sein", gab der Pole zu Protokoll. Er ist der "Roar"-Interpretin in Chicago in ein Restaurant gefolgt, um sie zu überraschen. Innerhalb von 20 Tagen ist Jurski außerdem bei mindestens sechs Shows der Künstlerin gewesen – die Gigs waren sogar in unterschiedlichen Städten, berichtete TMZ. In Miami wollte der Stalker dann die Bühne stürmen, doch dazu kam es nicht mehr. Die Polizei konnte den besessenen Fan stoppen und festnehmen.