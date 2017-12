Wenn das kein Anblick zum Abschlabbern ist! Am 20. Dezember vergangenen Jahres setzte Schauspielerin Katherine Heigl (39) ihr erstes leibliches Kind in die Welt. An seinem ersten Geburtstag durfte es Baby Joshua nicht nur krachen, sondern es sich auch schmecken lassen: Das Männlein der Stunde durfte an einer Monstertorte naschen!